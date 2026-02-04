В России придумали, как быстро и дешево проверять оборудование атомных станций

В НИЯУ МИФИ завершена разработка уникального комплекса для оперативной диагностики электроприводной арматуры (СОД ЭПА). Эта система позволяет проверять исправность тысяч управляющих элементов на атомных станциях без их демонтажа, что раньше было невозможно. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НИЯУ МИФИ.

На каждой атомной станции имеются многие километры различных трубопроводов, которые оснащены тысячами электроприводов, отвечающих за открытие и закрытие задвижек. Их регулярная проверка — залог безопасной работы станции. Однако традиционный метод диагностики требовал снятия каждого привода, переноса его на специальный стенд, проведения замеров и обратной установки. На это уходило огромное количество времени, которого во время коротких планово-предупредительных ремонтов (ППР) могло просто не хватать.

Как рассказал ведущий инженер Института промышленных ядерных технологий НИЯУ МИФИ Станислав Гордеев, созданная в МИФИ система решает эту проблему. Она представляет собой портативное устройство, которое инженер может переносить в кейсе. Подключившись к шкафу питания электропривода, комплекс снимает сигналы тока, напряжения, мощности и другие параметры электропривода. Информация передаётся на планшет или компьютер, где специальное программное обеспечение проводит комплексный анализ и выдаёт заключение о техническом состоянии арматуры.

Так выполняется оперативная диагностика. А когда требуется тарировать электропривод, то есть установить, с каким реальным крутящим моментом он закрывает арматуру – то комплекс дополняется датчиком крутящего момента, которым можно выполнить тарировку прямо по месту эксплуатации.

Главное преимущество новой системы заключается в том, что диагностика проводится на месте, без остановки оборудования, демонтажа или отключения, а тарировка привода также выполняется на месте, без транспортировки привода на стенд. Это позволяет значительно, в разы сократить время и стоимость тарировки. Кроме того, когда привод тарируют прямо на «его» арматуре, результат получается точнее, чем отдельно на стенде.

Система уже прошла успешную апробацию на Нововоронежской АЭС. Разработка знаменует собой важный шаг в повышении безопасности и надёжности российской атомной энергетики, переводя её на качественно новый уровень технического обслуживания.

