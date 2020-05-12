Названы сроки введения в эксплуатацию моста через Амур в Китай

<img src="//img.gazeta.ru/files3/66/12869066/RIAN_5941772.HR-pic905-895x505-52849.jpg">

Первый автомобильный мост между Россией и КНР, построенный через реку Амур у городов Благовещенск и Хэйхэ, введут в эксплуатацию после снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития России.

В ведомстве рассказали, что Минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию моста.

При этом, если бы не пандемия и закрытые государственных границ, то мостовой переход начал бы работать после выдачи разрешения, отметили в ведомстве. Однако из-за ситуации с пандемией фактический ввод моста в эксплуатацию будет осуществлен только после снятия всех ограничений.

Строительство первого трансграничного моста в районе Благовещенска в Амурской области велось с 2016 года и было завершено в декабре 2019 года. Деньги выделили китайские партнеры — 18,8 млрд руб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Амурский мост: как Россия заходит в Китай

— «Может завалиться»: трудная судьба моста через Амур в Китай