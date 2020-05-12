Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми

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Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

По данному постановлению, с 1 июня до 1 октября можно будет получить разовую выплату в 10 тыс. руб. на каждого ребенка.

В документе сказано, что для получения выплаты необходимо подать заявление.

«Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания», — говорится на сайте кабмина.

Также уточняется, что заявление рассматривается в течении не более 5 дней, выплаты осуществляются в срок не более 3 дней.

Ранее глава государства Владимир Путин анонсировал единовременные выплаты семьям.

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