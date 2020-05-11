Россия и Белоруссия достигли понимания по изменению условий кредита на БелАЭС

Российская и белорусская стороны достигли понимания во вопросам изменения условий кредита РФ на БелАЭС. Об этом рассказал замглавы энергетики республики Михаил Михадюк.

По его словам, в настоящее время ведется работа по корректировке условий кредитного соглашения, при этом все документы на стадии окончательного согласования.

«Понимание с российской стороны есть, но документы еще не подписаны», — цитирует Михадюка «БелТА».

Соглашение о предоставлении российского кредита для строительства АЭС было подписано 25 ноября 2011 года. Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область).

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