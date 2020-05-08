ЦБ допускает вариант снижения ставки в 100 б.п.
В апреле текущего года Центробанк России рассматривал шаг снижения ключевой ставки в 100 базисных пунктов (б.п.) и допускает новое рассмотрение этого вопроса в будущем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину.
«Я допускаю, что если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 пунктов также будет рассматриваться, безусловно, в числе других альтернатив», — сказала глава регулятора.
Она отметила, что при принятии решении Банк будет исходить из всех факторов — прогнозов по динамике экономики и инфляции и др.
«Банки могут адаптироваться к большим изменениям ключевой ставки, учитывая, что у них большая доля и кредитов, и депозитов получены по фиксированным ставкам. Будем все это оценивать и принимать решение», — пояснила Набиуллина.
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