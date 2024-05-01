На Украине забеспокоились из-за маневра России в ДНР

После прорыва у Очеретино российские военные могут создать серьезную угрозу окружения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По мнению авторов статьи, основная опасность для ВСУ заключается в том, что российские войска могут проникнуть за линии укреплений, которые были созданы украинскими военными. Это позволит российским военным быстро продвигаться и создавать угрозу окружения для подразделений ВСУ на большом участке фронта.

Журналисты также отметили, что украинским солдатам придется оперативно находить ресурсы для противодействия российскому прорыву, поскольку в районе Очеретино у ВСУ нет готовых окопов и минных полей.

По данным от 26 апреля, Вооруженные силы России продолжают расширять прорыв на линии фронта на авдеевском направлении в районе населенных пунктов Очеретино и Бердычи в ДНР.

До этого стало известно о бурных дискуссиях на Украине из-за потери позиций ВСУ под Очеретино. В последние дни российские войска практически без сопротивления украинцев захватили село Очеретино в Донецкой области. Поскольку украинские военнослужащие 115-й механизированной бригады отошли без особого сопротивления, инцидент вызвал большое обсуждение внутри Украины, написало западное издание.

Ранее генерал Кривонос рассказал, к чему приведет потеря ВСУ Очеретино.