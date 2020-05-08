Названа причина приостановки торгов на Мосбирже
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Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как уточняется, причиной остановки работы стала программная ошибка в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы.
Сбой произошел в период с 12:08 по 12:50 мск.
На работе центральной части торговой системы это не сказалось. На срочном, денежном и валютном рынках, а также на рынке драгметаллов торги шли в обычном режиме.