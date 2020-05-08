Банки России не начали открывать счета удаленно

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Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Согласно имеющемуся антиотмывочному законодательству, банки не могут открывать счета без личного присутствия физических лиц.

Регулятор же разрешил такую меру на период с 6 апреля по 1 июля и пообещал не наказывать банки за вынужденное нарушение.

Однако в call-центрах крупнейших российских банков рассказали, что новый клиент по-прежнему может открыть счет лишь в отделении либо воспользовавшись услугами курьера, который привезет карту и проведет идентификацию.

Представитель ЦБ выразил надежду на то, что банки все-таки начнут предоставлять данную услугу клиентам, если она будет востребована.

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