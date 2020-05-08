Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/207/13066207/RIAN_6230608.HR-pic905-895x505-60243.jpg">

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.

«Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, а также младший медперсонал городских поликлиник, скорой помощи и лабораторий, оказывающие медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и проводящие исследования биологических материалов, будут получать дополнительное материальное поощрение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежемесячная доплата составит от 30 тысяч до 70 тысяч рублей.

В Москве коронавирусом заразились 92 тысячи, скончались 905 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать волонтерами

— Подмосковье продлило режим самоизоляции до 31 мая

— Собянин заявил о необходимости ужесточить меры по передвижению по городу