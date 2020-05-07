Путин поручил переориентировать транспорт на внутренний рынок

<img src="//img.gazeta.ru/files3/315/13072315/RIAN_6231870.HR-pic905-895x505-77117.jpg">

Президент РФ Владимир Путин на совещании по транспорту заявил, что транспорт, занимавшийся международными перевозками, надо переориентировать на внутренний рынок.

По словам президента, после снятия ограничений россияне запланируют поездки по России.

«Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных, доступных услуг нашим гражданам», — сказала Путин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин: международный туризм фактически остановлен