Путин поручил переориентировать транспорт на внутренний рынок
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Президент РФ Владимир Путин на совещании по транспорту заявил, что транспорт, занимавшийся международными перевозками, надо переориентировать на внутренний рынок.
По словам президента, после снятия ограничений россияне запланируют поездки по России.
«Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных, доступных услуг нашим гражданам», — сказала Путин.
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