В Подмосковье заключен контракт на поставку 1 млн масок

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В Московской области сеть государственных аптек заключила контракт на поставку миллиона медицинских масок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Государственная аптечная сеть представляет 300 аптек.

Заместитель директора государственного бюджетного учреждения «Мособлмедсервис» Анжела Железина рассказала, что в наличии есть как одноразовые, так и многоразовые маски. Она отметила, что в одни руки продают не более 20 масок.

Железина призвала жителей Подмосковья соблюдать «масочный режим».

Ранее губернатор Московской области во избежание распространения коронавируса ввел на территории региона «масочный режим».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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