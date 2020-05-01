Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

Глава оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время заседания согласительного совета фракций Верховной рады сравнила Украину с тонущим «Титаником». Трансляция заседания была на телеканале «112».

Политик заявила, что на Украине сегодня обрушивается доходная часть государственного бюджета. По словам Тимошенко, в стране на полную мощность «включена» система строительства финансовой пирамиды займов через выпуск облигаций внутреннего госдолга. На этом основаны спекулятивные схемы, отметила лидер «Батькивщины».

«У меня такое ощущение, что мы на «Титанике», который уже почти затонул, передвигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, которые абсолютно не связаны с тем, чтобы спасти страну», — сказала Тимошенко.

Она также добавила, что Украина сейчас находится «в финансовом коллапсе», в том числе из-за того, что средства, выделенные Киеву со стороны МВФ, еще не поступили.