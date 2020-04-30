В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ

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О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире «Говорит Москва» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что на данный момент властям не следует спешить со снятием ограничений, чтобы «это боком не вышло». Сенатор подчеркнул, что авиаперевозки способствуют быстрому распространению коронавирусной инфекции.

По его мнению, крайним сроком для открытия границ может стать момент создания вакцины от коронавируса.

«Если мы откроем, то получим большой приток заболевших или носителей вируса из-за границы», — добавил Джабаров.

Сенатор уточнил, что другие страны также не торопятся открывать международные границы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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