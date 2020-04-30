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За апрель пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 92%, пишет Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.

«За истекшие четыре недели апреля, по оперативным данным, пассажиропоток уменьшился на 92%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя занятость пассажирских кресел составила 27%.

Авиаотрасль считается одной из наиболее пострадавших от коронавируса. В России заразились 106 тыс., скончались 1073 человека. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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