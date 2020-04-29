В Госдуме прокомментировали заявление Украины о срыве строительства «Северного потока — 2»

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Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью RT прокомментировал заявление Украины о предотвращении строительства газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, угрозы украинской стороны не представляют опасности, поскольку в завершении строительства заинтересованы многие европейские страны.

Чепа отметил, что «Северный поток — 2» невыгоден для США, так как обостряет конкуренцию в Европе». Украина же «отрабатывает политические моменты, подыгрывая США», добавил депутат.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Киев приложит все усилия для срыва строительства газопровода в Германию, работы по которому приостановлены из-за санкций США. При этом Киев надеется на поддержку со стороны Европейского союза.

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