Новак не считает уступкой подписание Россией сделки ОПЕК+

Подписание Россией сделки ОПЕК+ не следует расценивать как уступку. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак в интервью «Газете.Ru».

Ранее агентство Bloomberg назвало новое соглашение о сокращении добычи нефти «болезненной уступкой» России.

«Я не согласен с ними, мы исходили, в первую очередь, из интересов России, взвешивали все «за» и «против». Все вместе договорились о пропорциональном сокращении добычи», — сказал Новак.

По условиям сделки, потенциальная добыча нефти заложена в объеме 11 млн баррелей. При этом фактическая добыча нефти в феврале была на уровне 10,5 млн баррелей, подчеркнул министр.

«Поэтому я не понимаю, о какой уступке Bloomberg говорит», — заключил он.

Страны, образующие группу ОПЕК+, договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне для поддержания цен.

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