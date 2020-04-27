Турция ожидает иностранных туристов с конца августа

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Турция ожидает иностранных туристов не раньше августа 2020 года, сообщает АТОР со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.

По его прогнозам, если ситуация с коронавирусом в Турции и в мире будет улучшаться, то сначала в конце мая откроются отели с «сертификатами здоровья» и запустится внутреннее транспортное сообщение.

На втором этапе турецкие власти разрешат авиасообщение с теми странами, где пандемия пойдет на спад.

Эрсой предполагает, что начала иностранного туризма можно ожидать к концу августа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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