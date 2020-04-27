В турецких отелях больше не будет шведского стола из-за коронавируса

В конце мая в Турции вновь заработают отели, получившие «сертификаты здоровья», однако шведских столов теперь в них не будет из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.

Отмечается, что посетителям вместо привычных шведских столов предложат комплексное меню или сервис «а ля карт».

В ресторанах отелей будет меньше столиков для обеспечения социальной дистанции. То же касается и шезлонгов на пляжах.

При определенных условиях отели организуют для семейных туристов отдельные зоны на берегу или у бассейна.

Сотрудники отелей также будут обязаны ежедневно проходить медицинский осмотр, а также работать в маске и перчатках.

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