В турецких отелях больше не будет шведского стола из-за коронавируса
В конце мая в Турции вновь заработают отели, получившие «сертификаты здоровья», однако шведских столов теперь в них не будет из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Отмечается, что посетителям вместо привычных шведских столов предложат комплексное меню или сервис «а ля карт».
В ресторанах отелей будет меньше столиков для обеспечения социальной дистанции. То же касается и шезлонгов на пляжах.
При определенных условиях отели организуют для семейных туристов отдельные зоны на берегу или у бассейна.
Сотрудники отелей также будут обязаны ежедневно проходить медицинский осмотр, а также работать в маске и перчатках.
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