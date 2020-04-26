В Кремле заявили, что Россия может жить при очень низких ценах на нефть

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет существовать в условиях экстремально низких цен на нефть. Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По его словам, у России имеется «хороший» задел прочности, то есть «подушка безопасности».

«Поэтому надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов», — сказал Песков.

Он также отметил, что «именно поэтому нельзя поддаваться каким-то популистским настроениям, типа, давайте все раздадим всем, зальем деньгами экономику и так далее».