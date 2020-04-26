Способное достроить «Северный поток – 2» судно возвращается в Находку

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Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», вновь сменило курс, анонсировав возвращение в порт Находки, свидетельствуют данные Myshiptracking.

По данным отслеживающего портала, в настоящее время судно проходит пролив Ла-Манш, при этом в качестве пункта назначения указана Находка, из которой корабль отправился в путь 10 февраля 2020 года.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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