Глава МИД Германии раскритиковал желание стран Европы поскорее открыть границы

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Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал стремления европейских стран поскорее открыть границы для туризма. Свою позицию министр высказал в интервью изданию Bild.

По мнению Мааса, «гонка» за открытием границ ведет к неприемлемым рискам в условиях пандемии коронавируса нового типа. Министр призвал «не саботировать» успехи в борьбе с распространением вируса и подходить к открытию границ «настолько ответственно, насколько это возможно».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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