Глава «Лукойла» исключил понижение цен на бензин в России
Президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов заявил, что цены на бензин в России понижаться не будут, несмотря на снижение мировой цены на нефть, передают «Известия».
Он пояснил, что в России цены на бензин не привязаны к международным ценам на нефть.
«Для цены на бензин в России сделан механизм, чтобы цены на бензин были стабильны в России, не поднимались и не снижались», — рассказал Алекперов.
По его прогнозу, нефтяной рынок будет сбалансирован в течение 2020 — первой половины 2021 года.
Он также отметил, что налоговый режим, существующий сегодня в нефтяной отрасли на территории России, защищает инвесторов от низкой цены. В связи с этим Россия будет конкурентна при самых низких ценах.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.
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