Путин заступился за Набиуллину в шутливой форме
Президент России Владимир Путин заступился за главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, пошутив о снижении процентной ставки, передает РИА «Новости».
В ходе совещания по вопросам развития автопрома первый вице-премьер Андрей Белоусов прокомментировал снижение ключевой ставки Банка России.
«Вчера это было шесть процентов, сегодня — 5,5 процентов, как известно, но я думаю, что на этом Центральный банк остановится на какое-то время», — сказал он.
«Наверное, Эльвира сейчас смотрит и думает: вам не угодишь. То призывали снижать ставку, теперь снизили, а вы…» — шутливо ответил Путин.
После этого Белоусов заверил, что полностью поддерживает решение совета директоров ЦБ.
Ранее стало известно, что регулятор снизил ключевую ставку до 5,5% годовых.
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