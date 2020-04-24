Путин заступился за Набиуллину в шутливой форме

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Президент России Владимир Путин заступился за главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, пошутив о снижении процентной ставки, передает РИА «Новости».

В ходе совещания по вопросам развития автопрома первый вице-премьер Андрей Белоусов прокомментировал снижение ключевой ставки Банка России.

«Вчера это было шесть процентов, сегодня — 5,5 процентов, как известно, но я думаю, что на этом Центральный банк остановится на какое-то время», — сказал он.

«Наверное, Эльвира сейчас смотрит и думает: вам не угодишь. То призывали снижать ставку, теперь снизили, а вы…» — шутливо ответил Путин.

После этого Белоусов заверил, что полностью поддерживает решение совета директоров ЦБ.

Ранее стало известно, что регулятор снизил ключевую ставку до 5,5% годовых.

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