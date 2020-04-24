Путин считает ситуацию с COVID-19 сложнее, чем кризис 2008 года
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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом оказывает негативное влияние на деловую активность в России сильнее, чем финансовый кризис 2008-2009 года, сообщает РИА «Новости».
«Сегодняшний момент, конечно, сложнее, чем была ситуация в 2008-2009 годах», — сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.
Он отметил, что пандемия ограничивает экономическую деятельность в стране по целому ряду направлений, а также добавил, что набор предложений, сформулированный представителями отечественного автопрома, «мало чем отличается от того периода».
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