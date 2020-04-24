В Кремле оценили прогнозы Deutsche Bank об исчерпании ФНБ России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/498/10946498/upload-AP_17284562399430-pic905-895x505-69349.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Deutsche Bank о том, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) России исчерпает себя через два года, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее Эксперты Deutsche Bank предположили, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета будет достаточно на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.

По мнению Пескова, в настоящее время все прогнозы нужно принимать с огромным допуском. При этом отчеты имеются и у российских профильных ведомств, однако и они варьируются.

«Существуют такие расчеты, существуют иные расчеты. Сейчас очень сложно делать прогнозы», — отметил помощник Путина.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Deutsche Bank спрогнозировал, на сколько хватит средств ФНБ