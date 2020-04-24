В Кремле оценили прогнозы Deutsche Bank об исчерпании ФНБ России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Deutsche Bank о том, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) России исчерпает себя через два года, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Ранее Эксперты Deutsche Bank предположили, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета будет достаточно на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
По мнению Пескова, в настоящее время все прогнозы нужно принимать с огромным допуском. При этом отчеты имеются и у российских профильных ведомств, однако и они варьируются.
«Существуют такие расчеты, существуют иные расчеты. Сейчас очень сложно делать прогнозы», — отметил помощник Путина.
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