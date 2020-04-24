Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ

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Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экономический обзор экспертов Deutsche Bank.

В марте 2020 года ликвидная часть ФНБ составила порядка $150 млрд, а после покупки доли Сбербанка у ЦБ она сократилась до $120 млрд руб., как посчитали эксперты.

При стоимости нефти марки Brent $15 долларов за баррель этих резервов хватит только на 2 года, если бы цена поднялась до $30 за баррель, то ликвидной части хватило бы на 6 лет.

Эксперты банка отметили, что ресурсов России достаточно, чтобы пережить временное глобальное падение мировых цен на энергоносители. Однако пандемия коронавируса осложняет ситуацию, поэтому резерв бюджета правительства будет значительно сокращен.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году не планируется.

По его словам, при необходимости расходы федерального бюджета будут увеличивать. Для поддержания плановых расходов будут использованы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и заимствования.