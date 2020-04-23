Всемирный банк понизил прогноз средней цены на нефть в 2020 году с $58 до $35

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Всемирный банк прогнозирует среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне $35 за баррель, пишет ТАСС.

В октябре Всемирный банк считал, что средняя цена установится на отметке в $58 за баррель.

Также ранее организация утверждала, что в 2021 году средняя цена на нефть составит $59,1 за баррель. Теперь по прогнозу нефть будет стоить $42 за баррель.

20 апреля фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае закрыли торги на уровне -$37,63 за баррель, подешевев на 300%. Это произошло впервые в истории.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.

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