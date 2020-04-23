В Росстандарте рассказали, почему с прилавков исчезнут чекушки водки
Следование новому ГОСТу, согласно которому производителей призывают отказаться от небольших тар для алкоголя, является добровольным. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Росстандарт.
В ведомстве пояснили, что бутылки объемом 250 и 375 мл не смогут использовать только те компании, которые утверждают о соответствии данному ГОСТу.
Отмечается, что такое обозначение на этикетке применяется производителями для привлечения покупателей.
Соответствующие правила должны вступить в силу 1 июля 2020 года. В Росстандарте также добавили, что предприятиям была дана отсрочка, и использование данных объемов при производстве и продаже крепкого алкоголя станет невозможным с 2021 года.
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