Путин призвал оказывать россиянам помощь вовремя и без абстрактных обещаний

<img src="//img.gazeta.ru/files3/917/13055917/RIAN_6222032.HR-pic905-895x505-64910.jpg">

Президент России Владимир Путин во время общения с банкирами заявил, что россиянам нужно оказывать помощь в сфере кредитования вовремя и без абстрактных обещаний, передает телеканал «Россия 24».

По словам Путина, о решениях мало объявить, их нужно еще отработать, чтобы помощь нуждающимся поступила вовремя.

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — констатировал Путин.

Он добавил, что пока существует некоторые проблемы и сложности в получении гражданами кредитных каникул или в получении предпринимателями льготных кредитов.

«Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыпол­нимые требования, и это – далеко не единичные случаи», — пояснил президент.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

— Путин предложил запустить льготную ипотечную программу