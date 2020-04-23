Путин призвал оказывать россиянам помощь вовремя и без абстрактных обещаний
Президент России Владимир Путин во время общения с банкирами заявил, что россиянам нужно оказывать помощь в сфере кредитования вовремя и без абстрактных обещаний, передает телеканал «Россия 24».
По словам Путина, о решениях мало объявить, их нужно еще отработать, чтобы помощь нуждающимся поступила вовремя.
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — констатировал Путин.
Он добавил, что пока существует некоторые проблемы и сложности в получении гражданами кредитных каникул или в получении предпринимателями льготных кредитов.
«Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это – далеко не единичные случаи», — пояснил президент.
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