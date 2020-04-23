Путин поручил кабмину утвердить ипотеку под 6,5%
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Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить ипотеку под 6,5% годовых на весь срок кредита. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кремля.
Согласно документу, гражданам регионов предоставляются ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 млн руб., в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 8 млн руб. по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита.
По такой ставке ипотеку можно взять до 1 ноября 2020 года.
Кабмин должен утвердить данное решение до 1 мая 2020 года.
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