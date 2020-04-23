Помпео призвал Китай закрыть все рынки, где торгуют дикими животными

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Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео призвал КНР и другие страны навсегда закрыть так называемые «мокрые рынки», где продаются дикие животные. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

По мнению Помпео, закрытие данных рынков поможет снизить риски для здоровья людей и будет препятствовать потреблению продуктов дикой природы.

Они, «возможно, сыграли решающую роль в распространении пандемии COVID-19», — заявил госсекретарь.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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