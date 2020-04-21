Ситуацию на рынке нефти обсудили несколько министров ОПЕК+

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Ряд стран ОПЕК+ провели обсуждение в формате видеоконференции по нынешней ситуации на нефтяном рынке. Об этом сообщается в Twitter ОПЕК.

Неофициальное обсуждение прошло по инициативе министра энергетики Алжира и президента конференции ОПЕК Мохамеда Аркаба.

Остальные представители стран выразили ему готовность продолжать консультации по нефтяному вопросу.

Страны также подтвердили приверженность взятым обязательствам по сделке ОПЕК+ и высоко оценили принятое 12 апреля решение по корректировке.

В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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