Минченко: ситуация в стране несравнимо лучше 1998 года

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, почему резкое падение нефти Urals не страшно для России так, как в 1998 году, когда экономика страны была разрушена.

«Уточним, что падения нефти до отрицательных значений не произошло. Была ситуация с фьючерсками на американскую нефть WTI, но эти финансовые инструменты оказались невостребованными — в силу того, что произошло затоваривание рынка. И, соответственно — невозможность вывоза нефти физической из того места, где она продавалась. Люди начали избавляться от этих финансовых инструментов. В целом мы смотрим, что фьючерсы на конец мая, на июнь — они торгуются во вполне положительных, двузначных значениях», — подчеркнул эксперт.

По его словам, проблема сокращения объемов спроса на нефть и нефтепродуктов на мировых рынках и проблема снижения цены на них, очевидно, существуют. Связано это в первую очередь с падением мирового спроса на нефть.

«Но ситуация принципиально иная — Россия, в отличие от 1998 года, подошла к этому на других параметрах и финансовой системы, и состояния бюджета, и золотовалютных ресурсов. В 98-м году госдолг превышал 100% ВВП, сегодня он меньше 15%. Золотовалютные резервы в 98-году были $17,7 млрд, а в 2020 году — $565 млрд. Опять же, надо понимать, что только за время работы сделки ОПЕК+ было получено порядка $100 млрд дополнительно, плюс — был создан Фонд национального благосостояния, аналогов которому в 98-м году не было. Это сегодня 8,2 трлн рублей», — продолжил Минченко.

Он подчеркнул, что сама по себе мощь страны принципиально иная — сегодня ВВП России составляет $1,6 трлн, а в 98-м году $290 млрд. «Разница значительная. Гораздо выше уровень доверия власти, нет высокой зависимости только от нефти — есть и другие статьи экспорта. Есть стабильно работающая финансовая система. Власть анонсировала меры поддержки людей, малого и среднего бизнеса — но это не значит, что мы сожгли все имеющиеся резервы. Запас прочности еще существует, надо смотреть на май — когда начнет работать новая сделка ОПЕК+», — отметил он.

По мнению Минченко, можно исходить из того, что к концу года среднегодовая стоимость нефти выйдет на параметры, при которых рассчитан российский бюджет — порядка $40 за баррель.