Греф оценил вероятность дефолта в России

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По мнению председателя правления «Сбербанка» Германа Грефа, дефолт в России в ближайшее время невозможен.

«Нет», — ответил он на вопрос о том, будет ли дефолт в 2021 году, который президенту «Сбербанка» задал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в эксклюзивном интервью на «Ленте.ру».

При этом Герман Греф признал, что в стране повысится уровень безработицы и обострится проблема бедности. Он призвал поддержать нуждающихся и создать систему их выявления. «Все информационные системы, все новые технологии, которые мы с вами обсуждаем, они в общем — сотрясение воздуха, если не приводят к тому, что мы точно понимаем в обществе, кому плохо и кому надо помочь», — сказал глава «Сбербанка».

По его словам, на помощь людям можно потратить до 10% ВВП. «Не то, что называется «вертолетные деньги» и помогать всем, но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь тем компаниям из тех самых 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса», — пояснил Герман Греф.

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