США разработают план по поддержке нефтегазовых компаний

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что поручил министерству энергетики и министерству финансов создать план поддержки нефтегазовых компаний.

Трамп сообщил, что план сделает доступными средства, чтобы обеспечить важные компании и рабочие места.

20 апреля нефть марки WTI впервые упала до отрицательных значений, достигнув -$40,32 за баррель. Такой спад был спровоцирован слабым спросом на нефть и переполненными хранилищами.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.

We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future!