Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

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Индекс РТС упал ниже рубежа 1000 пунктов впервые с начала апреля.

По данным торгов, РТС упал на 6,4% до 999,82 пункта.

Индекс МосБиржи теряет 3% и опустился до 2450,11 пункта.

Это происходит на фоне обвала нефти и рубля.

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