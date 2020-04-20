В России зафиксировано замедление роста продаж алкоголя

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В России замедлился рост продаж алкоголя с 6 по 12 апреля по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Nielsen.

Уточняется, что продажи алкоголя в крупнейших розничных сетях России с 6 по 12 апреля в натуральном выражении выросли на 18,8% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года.

«На предыдущей неделе прирост был 25,6% к аналогичному периоду 2019 года», — добавляют эксперты.

При этом рост продажи водки, пива и виски замедлился. Так, рост продаж водки за прошедшею неделю составил 23% против 34% неделей ранее, пива – 19% против 25%, виски – 29% против 42%.

Отмечается, что динамика реализации игристого вина была положительной. Продажи игристых вин выросли на 6% против 1% неделей ранее.

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