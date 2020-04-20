Глава МИД Японии предрек сильнейший кризис в послевоенной истории
Мировой экономике угрожает сильнейший со времен окончания Второй мировой войны кризис, связанный с последствиями коронавируса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
«Влияние на международную экономику, а также экономику Японии крайне серьезное, мировая экономика оказалась перед лицом сильнейшего кризиса со времен войны», — сказал глава японского МИД.
По данным агентства, правительство Японии утвердило пакет антикризисных мер в размерах около $1,09 трлн. Ряд экспертов прогнозирует рост безработицы в стране на уровне 2,72%.
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