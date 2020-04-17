Российские предприятия опережают план по производству масок
Российские предприятия опережают план Министерства промышленности и торговли по производству медицинских масок на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил глава министерства Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА «Новости».
В настоящее время в России производится 8 млн масок в сутки, отметил Мантуров.
По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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