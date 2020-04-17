Цена нефти WTI обновила минимум за 18 лет

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Нефть WTI на Нью-Йоркской бирже продолжила падение до рекордных за 18 лет $18 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:00 по мск.

За сутки падение усилилось до 11%, стоимость WTI продолжает снижаться и в настоящее время.

В свою очередь сырье марки Brent демонстрирует медленный рост на 0,72% по отношению к закрытию предыдущей сессии. На данный момент стоимость фьючерса Brent составляет $28,02 за баррель.

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