Силуанов: бюджет РФ может недополучить более 1 трлн рублей из-за COVID-19

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что бюджет страны в текущем году на фоне коронавируса может недополучить cвыше 1 трлн руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что глобальное распространение коронавирусной инфекции COVID-19 отрицательно влияет «на уровень экономической активности практически во всех секторах экономики», в том числе в нефтегазовом.

«Есть риски серьезного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета – мы говорим про объемы свыше триллиона», — сказал Силуанов.

По его словам, это будет компенсироваться при помощи «других источников».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России зарегистрировано почти 28 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа.

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