Экс-премьер Украины рассказал, зачем Киев пытался надавить на Telegram

Власти Украины стремились «надавить» на мессенджер Telegram с целью ограничить для граждан доступ к тем каналам, которые неугодны киевскому режиму. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Киевский режим пытался надавить на Telegram, чтобы ограничить доступ украинцам к телеграм-каналам, которые неугодны киевскому режиму и распространяют невыгодную ему информацию», - считает Азаров.

До этого депутат Верховной рады Украины Никита Потураев предложил ввести военную цензуру и запретить социальную сети TikTok и мессенджер Telegram на Украине. Причиной необходимости таких ограничений он назвал нежелание некоторых социальный сетей, в том числе X, «общаться» с властями Украины и вводить контекстные ограничения. Кроме того, политик раскритиковал Telegram за сотрудничество с ФСБ и публикации, свидетельствующие о насильственных методах мобилизации на Украине.

29 апреля сообщалось, что главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов страны, в том числе «бот разведки».

Ранее на Украине признали проблему с Telegram.