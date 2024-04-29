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Лувр планирует перенести «Мону Лизу» в подвал

Telegraph: Лувр хочет убрать «Мону Лизу» в подвал из-за недовольных посетителей

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Depositphotos

Один самых известных в мире шедевров изобразительного искусства «Мона Лиза» Леонардо да Винчи может исчезнуть со своего привычного места в Лувре: руководство музея планирует перенести картину в специальную подземную комнату. Об этом пишет газета Telegraph.

В материале говорится, что, несмотря на большую популярность «Моны Лизы» у посетителей Лувра, последние, судя по опросам, обычно остаются разочарованными от увиденного, а путь, который им приходится пройти, прежде чем оценить воочию шедевр да Винчи, называют пыткой.

«Перемещение «Моны Лизы» в отдельную комнату могло бы положить конец общественному разочарованию», — считает директор Лувра Лоранс де Карс.

С ним согласен куратор выставки итальянской живописи XVI века Винсент Делевен, который отметил, что для посетителей картина выглядит как почтовая марка, поскольку находится на почтительном расстоянии от людей. Он также добавил, что сам да Винчи хотел установить между картиной и человеком более тесные отношения, поэтому текущее положение дел противоречит замыслу художника.

До этого историк Сильвано Винчети выяснил, что за мост изображен на главном шедевре да Винчи. По его словам, это Ромито ди Латерина. Он находится в городе Ареццо и проходит через реку Арно в Тоскане.

Ранее химики раскрыли еще один секрет «Моны Лизы».

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