«Полсекунды на решение»: в «Вашингтоне» объяснили провал Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери объяснил, с чем связано отсутствие результативных действий у российского нападающего и капитана команды Александр Овечкина в четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс». Его слова приводит ESPN.

«Игра в большинстве очень важна, когда у нас есть проблемы в атаке, а у [Овечкина] мало возможностей для атаки. «Рейнджерс» опекали его настолько плотно, что как только он получал шайбу, у него было полсекунды, чтобы принять решение. Думаю, это сильно повлияло на его игру в серии», — заявил специалист.

«Вашингтон» разгромно проиграл серию «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4. Четвертый поединок противостояния, который состоялся в ночь на 29 апреля, завершился со счетом 4:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Овечкин не смог отметиться ни одним результативным действием за четыре матча, что стало новым личным антирекордом для российского нападающего. Ранее самый слабый результат хоккеиста в плей-офф НХЛ был зафиксирован в сезоне 2012/13, когда он набрал всего два очка (одна заброшенная шайба и одна результативная передача) в семи матчах. В тот раз «Вашингтон» также проиграл «Рейнджерс» и завершил выступление после первого раунда со счетом 3-4.

Ранее Овечкин взял на себя вину за вылет «Вашингтона» из плей-офф НХЛ.