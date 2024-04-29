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Минобороны России заявило об уничтожении позиции ВСУ у Семеновки и Спорного

МО РФ: операторы дронов уничтожили позиции ВСУ у Семеновки и Спорного

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские военные уничтожили позиции Вооруженных сил Украины у Семеновки и Спорного при помощи FPV-дронов. Об этом заявили в российском Минобороны, передает ТАСС.

Как сообщает агентство, министерство также опубликовало кадры объективного контроля уничтожения украинских позиций группировки войск ВС РФ «Центр» в районе этих населенных пунктов.

28 апреля сообщалось, что НПО машиностроения оформило патент на беспилотник с турбореактивным двигателем, который отличается от аналогов улучшенными летными характеристиками.

До этого в Туле представили ретранслятор для FPV-дронов с неограниченной дальностью. Разработчик пояснил, что ретранслятор может работать как в беспроводном, так и проводном режиме, обеспечивая оператору БПЛА безопасность благодаря работе в укрытии.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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