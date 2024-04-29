Жителей Абатского предупредили о сохранении угрозы затопления

В селе Абатском в Тюменской области сохраняется опасность затопления. Об этом сообщил глава Абатского района Игорь Васильев в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, уровень воды возле села значительно выше полотна федеральной трассы, а защищающие ее от воды насыпи очень быстро смываются, чему способствует сильный ветер.

«Вода в Абатском ещё продолжает прибывать, сейчас уровень воды в р. Ишим 1215 см (превышение уровня воды паводка 2017 года на 67 см). Угроза затопления села сохраняется. <..> Актуальность эвакуации очевидна!» — подчеркнул он.

Всего в селе Абатском проживают 8 тыс. человек.

28 апреля в МЧС выявили протечки земляной насыпи в Абатском районе Тюменской области.

«В ходе очередного мониторинга были выявлены протечки. Сотрудники МЧС России проводят работы по укреплению, дополнительно устанавливают барьерные ограждения для предотвращения сползания грунта и перелива воды», — следует из сообщения.

До этого уровень воды в Ишиме в Тюменской области вырос во всех ключевых точках.

Ранее жителям города Ишима в Тюменской области запретили ездить на дачи до снижения уровня воды.