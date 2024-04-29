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Названа стоимость владения Chery Tiggo 7 Pro Max

НАПИ: за 5 лет на содержание Chery Tiggo 7 Pro Max придется потратить 2,5 млн рублей

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Chery

За пять лет владельцы Chery Tiggo 7 Pro Max потратят на обслуживание 2,5 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на Chery Tiggo 7 Pro Max обойдется в 19,91 рублей. За год, при пробеге 25 тыс. км, получается сумма 497,7 тыс. рублей, за пять лет — 2,5 млн рублей. Цена машины Chery Tiggo 7 Pro Max в исследуемой комплектации Elite составляет 2,7 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

До этого стал известен список самых продаваемых в России кроссоверов и внедорожников по итогам марта.

Мартовский рейтинг возглавил компактный кроссовер Haval Jolion. За месяц его продажи подскочили на 92% и достигли 6,3 тыс. автомобилей.

Вторую строчку в топе заняла Lada Niva Travel — было продано 5,2 тыс. машин. За ним следует Geely Monjaro с показателем 5,1 тыс. автомобилей. На четвертом месте оказалась Chery Tiggo 7 Pro Max, которую купили 5,1 тыс. раз.

Также в пятерку лучших вошла Lada Niva Legend (4,7 тыс. экземпляров).

Ранее сообщалось, что новый кроссовер Chery iСar 03 приедет в Россию под другим брендом.

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