В Подмосковье водитель маршрутки ударил подростка из-за проблем с оплатой

В подмосковной деревне Пирогово водитель-иностранец напал на подростка из-за проблем с оплатой проезда в маршрутке. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Инцидент произошел в маршрутке, которая следовала из деревни Пирогово в Москву. Юноша пытался расплатиться за проезд переводом с банковской карты, но оплата не прошла. Шофер потребовал расплатиться наличными.

Словесная перепалка переросла в драку, не выдержав давления от агрессивного водителя-иностранца, подросток швырнул наличные на пол. Мигрант в ответ ударил парня по лицу парня и пообещал найти его. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге водитель такси высадил из автомобиля 12-летнюю девочку на полпути к дому. Таксиста разозлило, что ребенок отказался оплачивать поездку в середине пути. По словам женщины, наличные она собиралась вручить водителю по приезду. Семья пообещала обратиться с жалобой в «вышестоящие органы» и написать заявление на водителя.

Ранее в Уфе таксист напал на пассажира и распылил ему в лицо перцовый баллончик.