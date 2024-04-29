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Число подтопленных паводком домов в России сократилось более чем на тысячу

В России число подтопленных паводком домов за сутки сократилось до 9 341

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Число подтопленных паводком жилых домов в России сократилось за сутки до 9 341. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Отмечается тенденция по сокращению числа подтопленных жилых домов, отметили в оперативных службах.

«За сутки их число сократилось на 1 001 и составило 9 341», — говорится в сообщении.

Кроме того, от воды освободилось 25 936 приусадебных участков. Это на 831 меньше, чем на утро 29 апреля, пояснили там.

По словам представителя оперативных служб, остаются подтопленными 51 низководный мост и 87 участков автомобильных дорог.

28 апреля сообщалось, что количество жилых домов, подтопленных в результате весеннего паводка на территории РФ, за последние сутки уменьшилось до 10 343. По данным ТАСС, к утру 28 апреля число подтопленных домов сократилось на 757 по сравнению с утром 27 апреля. При этом вода оставалась на 26 767 приусадебных участках.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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