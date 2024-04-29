В московских аэропортах застряла тысяча граждан Таджикистана

Официальный представитель министерства иностранных дел Таджикистана Шохин Самади рассказал, что в московских аэропортах застряли порядка тысячи граждан страны. Его слова передает ТАСС.

«Ситуация с гражданами Таджикистана, застрявшими в аэропортах Москвы, остается сложной», — заявил Самади. Он добавил, что консульский отдел посольства республики открыл круглосуточный оперативный штаб.

Большая часть из них находятся в зоне временного содержания во Внуково. По словам дипломата, схожая ситуация наблюдается и в других московских аэропортах — Жуковском, Домодедово и Шереметьево, где в зонах содержания якобы находятся десятки таджикистанцев.

27 апреля МИД Таджикистана порекомендовало гражданам республики временно не выезжать в Российскую Федерацию.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что гражданам Таджикистана рекомендуется временно воздержаться от поездок на территорию РФ на всех видах транспорта без острой необходимости.

До этого эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил, что граждане Таджикистана не обращались ни с какими жалобами на проблемы со въездом в Россию.

Ранее МИД Таджикистана выразил обеспокоенность массовыми случаями отказа во въезде в РФ.